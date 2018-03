später lesen NHL Anaheim gewinnt ohne Holzer gegen Chicago 2018-03-05T07:41+0100 2018-03-05T07:41+0100

Die Anaheim Ducks haben ohne Eishockey- Nationalspieler Korbinian Holzer in der nordamerikanischen NHL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Team aus Südkalifornien setzte sich am Sonntag (Ortszeit) mit 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) gegen die Chicago Blackhawks durch. Anaheims Corey Perry (7. Minute/55.) und Jakob Silfverberg (27./48.) erzielten jeweils zwei Treffer beim Heimsieg ihrer Mannschaft. Holzer kam erneut nicht zum Einsatz, da er aktuell für das Farmteam der Ducks, die San Diego Gulls, in der American Hockey League spielt. Mit 78 Punkten belegt Anaheim den dritten Tabellenplatz in der Pacific Division.