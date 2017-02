später lesen NHL Boston Bruins entlassen Meistertrainer Julien Teilen

Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins hat sich nach fast zehn Jahren von Meistertrainer Claude Julien getrennt. Der 56-jährige Kanadier hatte das Team aus der Eishockey-Profiliga NHL 2011 zum bislang letzten Titel geführt, Dennis Seidenberg (35) gehörte damals zum Kader. Der deutsche Verteidiger spielt mittlerweile bei den New York Islanders. Unter Julien hat Boston in der laufenden Saison 26 Siege aus 55 Spielen geholt und muss im Osten als Neunter um den Play-off-Einzug bangen. Der bisherige Assistenzcoach Bruce Cassidy (51) übernimmt den Posten übergangsweise. Julien, 2013 mit den Bruins erneut im NHL-Finale (2:4 gegen die Chicago Blackhawks), war der dienstälteste Cheftrainer in der NHL. Mit 57 Siegen in Play-off-Spielen hält er einen Klubrekord.