Eishockey in der NHL Seidenberg und die Islanders wahren Play-off-Chance

Nationalspieler Dennis Seidenberg hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL die Chance auf die Play-offs gewahrt. Die Islanders landeten gegen die New Jersey Devils einen wichtigen 6:4-Sieg und liegen mit 64 Zählern einen Punkt hinter Toronto, das sich im Osten derzeit die letzte Wildcard für die K.o.-Spiele sichern würde.