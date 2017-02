später lesen Eishockey-WM Draisaitl spielt bei frühem Ausscheiden in NHL für Deutschland Teilen

Twittern





2017-02-07T07:53+0100 2017-02-07T07:52+0100

Der deutsche Nationalspieler Leon Draisaitl hat erneut seine Teilnahme an der Eishockey-WM (5. bis 21. Mai) in seiner Heimatstadt Köln im Falle eines frühen Saison-Aus in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Edmonton Oilers bekräftigt. "Keine Frage: Sobald meine Saison in Edmonton beendet ist, steige ich in den ersten Flieger. Aber natürlich hoffe ich, dass meine Play-off-Reise mit den Oilers sehr lange gehen wird", sagte der 21 Jahre alte Stürmer in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen. In der laufenden Saison erreichte Draisaitl seine Bestmarke von 20 Toren in der NHL und steht derzeit bei 47 Scorerpunkten. "Mit dem bisherigen Saisonverlauf bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wir müssen jetzt dran bleiben, dürfen nicht nachlassen, damit wir in den Play-offs tatsächlich dabei sind", sagte er. Edmonton steht in der Pacific Division in der Western Conference mit 66 Punkten aus 55 Spielen auf dem dritten Platz und liegt damit auf Play-off-Kurs.