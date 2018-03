später lesen Eishockey in der NHL Draisaitls Oilers gewinnen Penalty-Krimi FOTO: dpa, zeus nic 2018-03-09T08:18+0100 2018-03-09T08:18+0100

Leon Draistail und die Edmonton Oilers haben in der NHL den nächsten Zittersieg eingefahren. Gegen die in Edmonton ohne die Deutschen Dennis Seidenberg und Thomas Greiss angetretenen New York Islanders gewannen die Kanadier 2:1 nach Penalty-Shootout.