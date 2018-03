später lesen Draisaitl gegen Draisaitl Oilers spielen in Köln gegen die Haie FOTO: dpa, zeus nic 2018-03-06T13:07+0100 2018-03-06T13:07+0100

Eishockey-Jungstar Leon Draisaitl tritt mit dem fünfmaligen NHL-Champion Edmonton Oilers bei seinem Heimatverein Kölner Haie an. Am 3. Oktober spielen die Kanadier in der Saisonvorbereitung gegen den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).