später lesen NHL Islanders bangen nach 3:6 gegen Montreal um Play-offs 2018-03-03T11:31+0100 2018-03-03T11:31+0100

Die New York Islanders müssen in der nordamerikanischen Profiliga NHL immer mehr um die Playoffs bangen. Ohne die deutschen Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg und dem verletzen Torhüter Thomas Greiss verlor das Team aus Brooklyn gegen die Montreal Canadiens Freitag (Ortszeit) mit 3:6 (1:1, 2:2, 0:3) und rangiert nach der fünften Pleite in Serie mit 65 Punkten vier Zähler hinter dem letzten Wildcard-Platz. Goalie Greiss kann aufgrund einer Unterkörper-Verletzung nur eingeschränkt trainieren. Wann der Füssener in den Kader zurückkehren wird, ist nicht bekannt. Verteidiger Seidenberg stand erneut nicht im Kader. Der Bruder von Olympia-Silbermedaillengewinner Yannic Seidenberg spielte letztmals am 15. Februar für die Islanders.