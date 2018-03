später lesen Krise in der NHL geht weiter Draisaitl und Oilers verpassen Play-offs FOTO: dpa, zeus nic 2018-03-04T10:33+0100 2018-03-04T10:33+0100

Eishockey-Star Leon Draisaitl bleibt mit den Edmonton Oilers in der Krise. Gegen die New York Rangers verlor das Team in der Nordamerika-Liga NHL 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) und hat nach der dritten Niederlage in Serie bei 18 Punkten Rückstand keine Chance mehr auf die Play-offs.