NHL Skills Competition: McDavid der Schnellste, Crosby bester Scharfschütze

2017-01-29T10:52+0100 2017-01-29T10:52+0100

Connor McDavid, bei den Edmonton Oilers Teamkollege des deutschen Eishockey-Nationalspielers Leon Draisaitl, ist der NHL-Konkurrenz in Los Angeles davongelaufen. Der derzeit beste Scorer der nordamerikanischen Profiliga gewann am Allstar-Wochenende im Rahmen der Skills Competition den Schnelligkeitswettbewerb. Sein kanadischer Landsmann Sidney Crosby wurde als bester Scharfschütze ausgezeichnet. Der Stürmer von Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins räumte die vier Ziele in den Ecken des Tores in nur 10,73 Sekunden ab. "Ich über das immer nach dem Training, aber es ist etwas anderes, wenn 20.000 Leute zuschauen", sagte der Superstar. Shea Weber (Montréal Canadiens) hatte zum dritten Mal in Folge den härtesten Schuss. Mit 165,4 km/h gewann der Verteidiger vor Rookie Patrik Laine (Winnipeg Jets/163,7). Das Allstar-Game findet am Sonntag (21.30 Uhr MEZ/Sport1) statt.