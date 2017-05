später lesen Play-offs in der NHL New York Rangers gleichen Serie gegen Ottawa aus FOTO: rtr, sh4 FOTO: rtr, sh4 2017-05-05T07:40+0200 2017-05-05T07:40+0200

Die New York Rangers haben in der Play-off-Serie der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Ottawa Senators den zweiten Sieg gefeiert. Die Blueshirts siegten am Donnerstag (Ortszeit) im vierten Match mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) und glichen damit zum 2:2 aus.