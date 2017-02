später lesen Eishockey in der NHL Seidenberg feiert mit Islanders dritten Sieg in Serie FOTO: afp, bb FOTO: afp, bb Teilen

2017-02-13

Die New York Islanders mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf dem Weg in die Play-offs den dritten Sieg in Folge gefeiert. Gegen die Colorado Avalanche, schlechtestes Team der Liga, gelang den Islanders ein souveränes 5:1. Torwart Thomas Greiss kam diesmal nicht zu Einsatz, Verteidiger Seidenberg stand 20:43 Minuten auf dem Eis.