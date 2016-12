später lesen Eishockey in der NHL Seidenberg feiert Sieg mit New York FOTO: ap, KW FOTO: ap, KW Teilen

Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg hat mit den New York Islanders den Positivlauf auch nach der Weihnachtspause in der nordamerikanischen Profiliga NHL fortgesetzt. Das Team aus Brooklyn gewann gegen die Washington Capitals am Dienstag (Ortszeit) mit 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) und feierte den dritten Sieg in Serie.