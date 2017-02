Leon Draisaitls Edmonton Oilers haben in der NHL das zweite Spiel in Folge verloren. Bei den Nashville Predators hieß es am Ende 0:2 aus Sicht der Kanadier. Sehen Sie die Bilder der Partie.

