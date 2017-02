Nationalspieler Leon Draisaitl hat in der Eishockey-Profiliga NHL sein 20. Saisontor erzielt. Der Stürmer von den Edmonton Oilers traf bei der 2:5-Heimniederlage der Kanadier gegen Minnesota Wild zum zwischenzeitlichen 2:4.

Für den 21-Jährigen ist es eine neue Bestmarke, in der vergangenen Spielzeit hatte Draisaitl 19 Treffer erzielt.

"Wir haben heute Abend wirklich nicht gut gespielt", ärgerte sich Draisaitl nach der Pleite im ersten Einsatz nach dem Allstar-Wochenende: "Immer dann, wenn wir eine gute Phase hatten, haben sie ein Tor gemacht." Edmonton ist im Westen Fünfter.

Nationaltorwart Thomas Greiss feierte nach seiner Vertragsverlängerung bei den New York Islanders einen Sieg. Die Gastgeber gewannen mit 3:2 gegen NHL-Spitzenreiter Washington Capitals, Greiss wehrte 27 Schüsse ab. Der Füssener hatte seinen auslaufenden Vertrag am Vortag um drei Jahre verlängert - laut Medienberichten für insgesamt zehn Millionen Dollar.

Verteidiger Dennis Seidenberg spielte 20:45 Minuten für die Islanders und blieb ohne Scorerpunkt, bei den Capitals stand Philipp Grubauer im Tor. Die Islanders haben in sieben aufeinanderfolgenden Spielen gepunktet.

Korbinian Holzer von den Anaheim Ducks erzielte beim 5:1 gegen Colorado Avalanche sein erstes Tor in dieser Saison und das dritte seit seinem Wechsel in die NHL. Damit zog Anaheim in der Tabelle an Edmonton vorbei und ist in der Western Conference Vierter.

Tobias Rieder kassierte mit den Arizona Coyotes ein 2:3 gegen die Los Angeles Kings. Der Angreifer blieb dabei ohne Punkt. Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl kam beim 4:2-Erfolg der Pittsburgh Penguins über die Nashville Predators nicht zum Einsatz.

