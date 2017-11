später lesen Eishockey in der NHL Draisaitl trifft bei Edmontons 6:3-Sieg gegen New Jersey FOTO: dpa, zeus nic 2017-11-04T11:36+0100 2017-11-04T11:42+0100

Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat mit seinem dritten Saisontor die Edmonton Oilers in der NHL zu einem 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) gegen die New Jersey Devils geführt. Der deutsche Ausnahmespieler erzielte am Freitag in der 54. Minute den fünften Treffer für die Kanadier.