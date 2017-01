später lesen Deutscher Eishockey-Stürmer Eisenschmid unterschreibt NHL-Vertrag bei Montreal Teilen

Twittern







Ein weiterer deutscher Eishockey-Spieler kann auf Einsätze in der nordamerikanischen Profiliga NHL hoffen. Stürmer Markus Eisenschmid unterschrieb bei den Montreal Canadiens einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2017/18, wie das Team mitteilte. Der 21-Jährige aus Marktoberdorf kam bisher für Montreals Farmteam St. John's IceCaps zum Einsatz. In der unterklassigen Liga AHL hat Eisenschmid in dieser Saison bislang sechs Treffer in 32 Partien erzielt.