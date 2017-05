später lesen NHL Nashville kurz vor dem Halbfinal-Einzug FOTO: afp, fb FOTO: afp, fb 2017-05-03T07:34+0200 2017-05-03T07:37+0200

Die Nashville Predators sind in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nur noch einen Sieg vom Einzug in das Halbfinale entfernt. Nashville gewann am Dienstag (Ortszeit) daheim 2:1 gegen die St. Louis Blues und führt in der Serie nun mit 3:1.