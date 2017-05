Sorge um Sidney Crosby: Der Superstar der Pittsburgh Penguins verletzte sich im dritten Play-off-Spiel gegen die Washington Capitals nach einem Check im ersten Drittel am Kopf. weniger

Crosby konnte selbstständig in die Kabine fahren. weniger

In der "best of seven"-Serie führt der Titelverteidiger um Tom Kühnhackl allerdings noch mit 2:1.