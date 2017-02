später lesen Eishockey in der NHL Greiss und Seidenberg bringen New York auf Play-off-Kurs FOTO: ap, JJ 2017-02-24T07:46+0100 2017-02-24T07:51+0100

Die New York Islanders mit den deutschen Nationalspielern Thomas Greiss und Dennis Seidenberg haben mit dem dritten Sieg in Folge die Play-offs in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ins Visier genommen.