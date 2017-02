später lesen Eishockey in der NHL Seidenberg und Geiss siegen erneut mit New York FOTO: rtr, eh FOTO: rtr, eh Teilen

Die New York Islanders mit den deutschen Eishockey-Nationalspielern Dennis Seidenberg und Thomas Greiss haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Bei den Philadelphia Flyers gewann das Team aus dem Big Apple mit 3:1. Nach dem 24. Saisonerfolg stehen die Islanders weiter auf Platz zehn der Eastern Conference.