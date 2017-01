später lesen Arizona beendet Negativserie Rieder besiegt in der NHL Greiss und Seidenberg FOTO: ap, RF FOTO: ap, RF Teilen

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Arizona Coyotes gegen die New York Islanders mit Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss die Negativserie beendet. Nach zuletzt neun Pleiten in Serie siegte die Mannschaft aus Glendale in der NHL 2:1 nach Penaltyschießen.