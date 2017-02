Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Arizona Coyotes in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert.

Das Team aus Glendale siegte am Montag (Ortszeit) bei den Calgary Flames mit 5:0 (1:0, 3:0, 1:0), hat mit 43 Punkten in der Pacific Division allerdings nur noch sehr geringe Chancen auf die Play-off-Teilnahme.

Für die Coyotes erzielten Christian Dvorak (23. Minute/43.), Martin Hanzal (7.), Jordan Martinook (25.) und Ryan White (32.) die Treffer. "Wir haben mit viel Selbstbewusstsein gespielt", erklärte Doppeltorschütze Dvorak nach dem Erfolg. Am Dienstag (Ortszeit) spielt die Rieder-Mannschaft bei Leon Draisaitls Edmonton Oilers.

Die New York Rangers holten sich mit dem 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) bei den Columbus Blue Jackets den sechsten Sieg in Serie. Rangers-Rookie Jimmy Vesey sorgte in der 54. Minute für die Entscheidung. Das Team vom Big Apple steht in der dominierenden Metropolitan Division mit 75 Zählern punktgleich mit Tom Kühnhackls Pittsburgh Penguins und den Blue Jackets auf Rang vier.

