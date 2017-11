Rieder verliert mit Arizona in Detroit

Niederlage in der NHL

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Arizona Coyotes in der nordamerikanischen NHL eine weitere Niederlage kassiert. Die Coyotes unterlagen bei den Detroit Red Wings mit 3:5 (0:2, 1:2, 2:1).

Den entscheidenden Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 für die Gastgeber erzielte Dylan Larkin in der 40. Spielminute. Für die Arizona Coyotes war es am Dienstag (Ortszeit) bereits die zwölfte Niederlage im 13. Saisonspiel. Erst am Vortag hatten die Coyotes nach elf Pleiten hintereinander gegen die Philadelphia Flyers den ersten Saisonsieg feiern können.

Am Donnerstag empfängt Arizona die Buffalo Sabres in der heimischen Gila River Arena. Die Coyotes konnten in der laufenden Spielzeit noch kein Heimspiel gewinnen.

(dpa)