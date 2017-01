später lesen Eishockey Sport1 überträgt NHL-Allstar-Game live Teilen

2017-01-20T10:46+0100

Das Allstar-Game der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL wird zum ersten Mal live im deutschen Free-TV übertragen. Der Münchner Sender "Sport1" zeigt das Aufeinandertreffen der besten Spieler in Los Angeles am 29. Januar mit deutschem Kommentar, auf "Sport1 US" ist zeitgleich der US-amerikanische Originalkommentar zu hören. "Die Live-Premiere des NHL-Allstar-Games im Free-TV ist ein besonderes Highlight für alle Eishockey-Fans in Deutschland", sagte Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von "Sport1". Beim Allstar-Weekend treffen die vier NHL-Divisions im Staples Center aufeinander, gespielt wird im Modus drei gegen drei. Im Osten bekommt es die Auswahl der Atlantic Division mit der der Metropolitan Division zu tun, im Westen misst sich die Central Division mit der Pacific Division. Die Sieger tragen das Finale aus. Der Pay-TV-Sender "Sport1 US" zeigt in der Nacht zum Sonntag (1 Uhr) auch die Skills Competition.