NHL Starker Grubauer bleibt bei Washington-Sieg ohne Gegentor

2017-01-15T22:35+0100 2017-01-15T22:39+0100

Mit einem starken Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer haben die Washington Capitals in der NHL den neunten Sieg in Serie eingefahren. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann am Sonntag gegen die Philadelphia Flyers ohne Probleme mit 5:0 (0:0, 1:0, 4:0) und übernahm in der Metropolitan Division mit 63 Punkten den ersten Tabellenplatz.