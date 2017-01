später lesen NHL Washington Capitals siegen ohne Grubauer in Montréal Teilen

Twittern







Die Washington Capitals haben ohne den deutschen Eishockey-Torwart Philipp Grubauer auch das sechste Spiel in Serie in der NHL gewonnen. Beim 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) am Montag (Ortszeit) in Montréal brachte Nicklas Bäckström die Gäste im ersten Drittel zunächst in Führung. Nach einem torlosen zweiten Drittel glichen die Canadiens im Schlussdrittel zwischenzeitlich aus, ehe Washington aufdrehte und durch Ewgeny Kuznetsow, Brett Connolly und Superstar Alexander Owetschkin den deutlichen Sieg herausschoss. Montréals deutscher Stürmer Markus Eisenschmid kam nicht zum Einsatz. Trotz der Niederlage bleiben die Canadiens Spitzenreiter der Atlantic Division. In der Metropolitan Division sprang Washington durch den Sieg auf Rang drei.