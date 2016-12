später lesen Lausanne Verband sperrt russische Langläufer Teilen

Als eine weitere Reaktion auf die Staatsdopingvorwürfe gegen Russland hat der Ski-Weltverband FIS sechs russische Langläufer suspendiert. Darüber hinaus gab die FIS bekannt, dass Russlands nordischer Ski-Verband auf die geplante Gastgeber-Rolle beim Weltcup-Finale der Langläufer (16. bis 19. März) in Tjumen verzichtet und die Veranstaltung zurückgegeben hat. Die Suspendierung des russischen Sextetts bezeichnete die FIS als Konsequenz aus Ermittlungen des Internationalen Olympischen Komitees gegen die betroffenen Aktiven in Verbindung mit Dopingverstößen bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi.