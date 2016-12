Weihnachten mit der Familie wie bei Nico Rosberg oder irgendwo unter Palmen: Die meisten Sport-Stars gönnen sich über die Feiertage eine Auszeit – wenn der Job es zulässt. Nur Zlatan Ibrahimovic ist auch an den besinnlichen Tagen richtig hart zu sich selbst.

Der Schwede postete an Heiligabend ein Instagram-Video. Darauf ist er zu sehen, wie er sich nur mit Unterhose bekleidet in den schwedischen Schnee legt, mit Armen und Beinen eine Engelsfigur in den weißen Untergrund zaubert und dann noch ein paar Sit-ups nachlegt. Klassischer Fall von großer Klappe, viel dahinter: Zlatan ist eben nicht nur so hart wie er tut.

Dare to Zlatan A video posted by IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) on Dec 24, 2016 at 3:31pm PST

Bei den meisten Sport-Stars geht es an Weihnachten dieses Jahr traditionell zu. Der frisch gekürte und zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg verbringt die Feiertage auf Ibiza mit seiner Frau Vivian und seiner kleinen Tochter Alaia "mit Tannenbaum und typischem Truthahn-Essen". In diesem Jahr hat sich der 31-Jährige besonders auf das Fest gefreut. "Weihnachten wird der erste echte Moment der Freiheit sein, das ist sehr aufregend für mich."

Nach dem erfolgreichsten Jahr ihrer Karriere, mit zwei Grand-Slam-Titeln und der Silbermedaille bei Olympia in Rio geht Tennisstar Angelique Kerber Weihnachten dafür an wie jedes Jahr. "Weihnachten feiern wir traditionell bei meinen Großeltern in Polen", sagte sie dem SID: "Das ist immer etwas, auf das ich mich sehr freue. Wir essen Karpfen, Suppe und Piroggi."

Zu lang wird die aktuelle Weltranglistenerste sich aber nicht den Bauch vollschlagen dürfen. Ende Dezember reist sie schon ins australische Brisbane, wo an Neujahr das erste Turnier ihrer Saison startet, bevor es am 16. Januar zur Titelverteidigung bei den Australian Open in Melbourne geht.

Bundestrainer Joachim Löw wird an den Feiertagen zum Faulenzer. "Ich freue mich darauf die Familie zu sehen und im Kreis von Freunden zu sein, mal nichts mit Fußball zu tun zu haben", sagte er im ZDF. Ganz abschalten kann er dann aber doch nicht: "Vielleicht an dem ein oder anderen Tag ein bisschen Premier League gucken."

Die englische Liga macht - anders als die Bundesliga - keine Winterpause. Am 26. Dezember, dem Boxing Day, müssen die Nationalspieler Mesut Özil mit dem FC Arsenal und Leroy Sané für Manchester City ihre Fußballschuhe schnüren. Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool erst am 27. Dezember Stoke City zu Gast.

Auch den deutschen Basketballern bleibt in Übersee wenig Zeit zum Verschnaufen. Dirk Nowitzki spielt in der NBA mit den Dallas Mavericks am 2. Weihnachtsfeiertag in New Orleans, Dennis Schröder bei den Minnesota Timberwolves.

(areh/sid)