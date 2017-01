später lesen Berlin Whistleblower belastet Russlands Leichtathleten Teilen

Ein doping-belasteter russischer Trainer arbeitet trotz seiner Suspendierung offenbar weiter aktiv mit Leichtathleten. Dies hat Whistleblower Andrej Dmitrijew in einem Interview der ARD-Dopingredaktion enthüllt. "Er tut, was er immer getan hat. Er trainiert weiter", sagte der Augenzeuge. Dmitrijew filmte mit versteckter Kamera, auf einem Video vom 12. Januar dieses Jahres taucht dabei Wladimir Kasarin auf. In einer Sporthalle in Tscheljabinsk ist der erfolgreiche Coach beim Training mit einem 400-Meter-Spitzensprinter zu sehen. Kasarin - einer der erfolgreichsten 800-Meter-Trainer der Welt - ist wegen seiner Dopingpraktiken international gesperrt.