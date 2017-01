Schon am Freitag stehen zahlreiche Entscheidungen auf dem Programm. In unserem Wintersport-Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Snowboard +++

Slopestyle-Siege für Rukajärvi und Smits

Snowboarderin Enni Rukajärvi aus Finnland hat auf der Seiser Alm/Italien ihren dritten Weltcupsieg im Slopestyle gefeiert. Eine Woche nach ihrem Erfolg im schweizerischen Laax gewann die Olympiazweite von Sotschi vor Laurie Blouin aus Kanada. Nadja Flemming aus Röhrmoos wurde Elfte. Bei den Männern feierte der Belgier Seppe Smits seinen ersten Weltcuperfolg im Slopestyle-Parcours, vorher war er nur in der Disziplin Big Air siegreich gewesen.

+++ Skeleton +++

Deutscher Dreifachsieg auf WM-Bahn am Königssee

Die deutschen Skeleton-Athletinnen haben auf der WM-Bahn am Königssee mit einem Dreifachsieg viel Schwung für die Titelkämpfe in vier Wochen geholt. Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) feierte beim Weltcup-Rennen am Freitag ihren zweiten Saisonsieg und schwang sich damit zur Favoritin für die Weltmeisterschaften auf. Dahinter komplettierten Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) und Anna Fernstädt (Berchtesgaden) das Podest.

Lölling baute mit dem Sieg ihre Führung in der Gesamtwertung aus. Am letzten Februar-Wochenende werden am Königssee die WM-Medaillen vergeben.

+++ Eisschnelllauf +++

Ihle siegt bei Heim-Weltcup in Berlin

Eissschnellläufer Nico Ihle ist beim Heim-Weltcup in Berlin zum zweiten Saisonsieg gesprintet. Der Sachse gewann am Freitag das 500-m-Rennen in 34,83 Sekunden und verwies den Japaner Yuma Murakami (34,97) und Jan Smeekens aus den Niederlanden (35,02) auf die Plätze. Der EM-Dritte Ihle hatte bereits im Dezember in Nagano/Japan über die kurze Sprintdistanz triumphiert.

Die deutsche Sprint-Meisterin Judith Dannhauer (Erfurt) offenbarte in ihrem ersten A-Gruppen-Rennen der Weltcup-Saison derweil noch viel Steigerungspotenzial. Nach einem Fehlstart sowie einem Wackler in der ersten Kurve belegte die 34-Jährige in 39,33 Sekunden den 15. Platz. Der Sieg ging an die Japanerin Nao Kodaira (37,43) vor der Tschechin Karolina Erbanova (38,12) und Olga Fatkulina aus Russland (38,36).

+++ Rodeln +++

Loch verpasst Titelverteidigung

Felix Loch hat die WM-Titelverteidigung im Rodel-Sprint klar verpasst und damit eine weitere Enttäuschung hinnehmen müssen. Beim Sieg von Lokalmatador Wolfgang Kindl musste sich der Olympiasieger in Innsbruck/Igls am Freitag mit Rang zehn zufrieden geben und wartet damit in diesem Winter weiter auf seine zweite Podestplatzierung. Silber sicherte sich der Russe Roman Repilow vor Dominik Fischnaller aus Italien. Johannes Ludwig, der zwischenzeitlich auf Bestzeit-Kurs war, stürzte im letzten Bahnabschnitt und vergab somit eine Medaille, er wurde Letzter. Andi Langenhan belegte als bester Deutscher Rang sechs.

Vize-Europameister Ralf Palik war bereits in der Qualifikation als 20. gescheitert. Nach Gold für die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie Bronze für Toni Eggert/Sascha Benecken und Tatjana Hüfner bei den Frauen beendeten die deutschen Rodler einen enttäuschenden ersten Tag mit nur einem von drei möglichen Titeln.

+++ Ski Alpin +++

Ganong gewinnt Abfahrt in Garmisch

Begleitet von vielen Stürzen seiner Konkurrenten hat US-Skirennfahrer Travis Ganong auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen seinen zweiten Weltcup-Sieg eingefahren. Bei der Ersatz-Abfahrt für das in Wengen gestrichene Rennen war er am Freitag 0,38 Sekunden schneller als Kjetil Jansrud aus Norwegen. Dritter wurde Peter Fill aus Südtirol (+0,52 Sekunden).

Einen Tag vor der zweiten Abfahrt auf der Traditions-Strecke war Andreas Sander auf Rang 13 mit 1,52 Sekunden Rückstand der beste Vertreter des Deutschen Skiverbands nach 35 gestarteten Fahrern. Josef Ferstl lag auf Platz 16 (+2,44 Sekunden).

Wegen einiger Stürze wurde das Rennen im Werdenfelser Land mehrfach unterbrochen. Am schlimmsten schien es den Franzosen Valentin Giraud Moine erwischt zu haben. Er wurde mit dem Verdacht auf einen Unterschenkelbruch von der Strecke transportiert. Auch Ganongs Teamkollege Steven Nyman wurde nach seinem Unfall weggeflogen.

+++ Biathlon +++

Horchler und Herrmann verpassen Podest

Die Biathletinnen Nadine Horchler (Willingen) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal) haben bei der EM im polnischen Duszniki Zdroj als Vierte und Fünfte nur knapp die Podestränge verfehlt. Horchler, die zuletzt in Antholz sensationell ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, verpasste Bronze im Sprint ohne Schießfehler um 4,4 Sekunden. Ex-Langläuferin Herrmann lag nach zwei Fehlern mit der schnellsten Laufzeit 5,5 Sekunden dahinter.

Den Sieg über 7,5 km sicherte sich Julia Dschyma (Ukraine) vor der ebenfalls fehlerfreien Swetlana Sleptsowa (Russland). Auf Rang drei landete die überführte Dopingsünderin Irina Starych (Russland/1). Die 29-Jährige, deren dreijährige Sperre erst im vergangenen Dezember abgelaufen war, hatte zum EM-Auftakt am Mittwoch bereits im Einzel gewonnen.

Im Rennen der Männer über 10 km war Philipp Nawrath (Nesselwang/1)) auf Rang sieben bester Deutscher. Den Titel errang Vladimir Iliev (Bulgarien/1).

+++ Ski Alpin +++

Sturzfestival in Garmisch-Partenkirchen

Bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen sind am Freitag zahlreiche Spitzenfahrer schwer gestürzt. Der Franzose Valentin Giraud Moine, vergangene Woche Zweiter auf der Streif in Kitzbühel, verletzte sich dabei schwer am linken Bein. In seinem Team ging man am Freitag zunächst von einem Unterschenkelbruch aus. Er verlor in der Kompression in Sichtweite des Ziels die Kontrolle und wurde vor dem Abtransport lange versorgt.

Der erfahrene US-Skirennfahrer Steven Nyman stürzte nach dem Kramersprung und musste mit dem Rettungshubschrauber weggebracht werden. Erik Guay dagegen konnte nach seinem spektakulären Sturz über den Seilbahnstadelsprung selbstständig ins Ziel fahren. Der Kanadier war 2011 auf der Strecke Weltmeister geworden.

Der auf Rang 14 erfolgreichste Deutsche, Andreas Sander, hatte seinerseits Probleme an einem Sprung, fing sich aber wieder. Sieger wurde der Amerikaner Travis Ganong. Er gewann mit einen Vorsprung von 0,38 Sekunden auf den Norweger Kjetil Jansrud. Dritter wurde Peter Fill aus Südtirol. Insgesamt elf der 55 Starter schieden aus.

+++ Rodeln +++

Wendl/Arlt verteidigen WM-Titel im Sprint

Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt haben ihren Titel als Rodel-Weltmeister im Sprint erfolgreich verteidigt. Nach zuvor nur zwei Siegen aus neun Weltcup-Rennen in diesem Jahr gewannen die Bayern am Freitag in Innsbruck/Igls und schlugen damit auch ihre Dauerrivalen Toni Eggert/Sascha Benecken, die nur Rang drei belegten. Silber ging an die Lokalmatadoren Peter Penz und Georg Fischler. Wendl/Arlt bleiben nach dem Premierensieg am Königssee im Vorjahr damit die einzigen Sprint-Weltmeister im Doppelsitzer. Das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm verlor beim Start zu viel Zeit und kam auf Rang fünf.

Bereits am Samstag gibt es im Doppelsitzer-Rennen die Chance zu einer Wiedergutmachung. Dort sind Wendl/Arlt beim Saisonhöhepunkt seit Jahren nicht zu besiegen: Das am Königssee beheimatete Duo gewann nicht nur bei der WM 2013, 2015 und 2016, sondern auch bei Olympia 2014 in Sotschi.

+++ Rodeln +++

Deutsche Frauen enttäuschen im Sprint

Die deutschen Frauen haben zum Auftakt der Rodel-WM in Igls den Sieg im Sprintwettbewerb verpasst. Tatjana Hüfner (Blankenburg) wurde als beste Deutsche Dritte, nur eine Hundertstelsekunde trennte sie von Siegerin Erin Hamlin aus den USA. Titelverteidigerin Martina Kocher (+0,009) aus der Schweiz belegte den zweiten Platz.

Natalie Geisenberger (Miesbach/+0,265) enttäuschte dagegen völlig. Die Olympiasiegerin wurde nach verpatztem Start nur 15. und damit Letzte. Dajana Eitberger (Ilmenau/+0,017) belegte den fünften Platz. Junioren-Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal/+0,078), die in der Qualifikation überraschend Bestzeit gefahren war, musste sich mit Position 12 zufrieden geben.