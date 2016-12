Holmlund wurde am 3. Oktober 1987 im schwedischen Sundsvall geboren. weniger

Holmlund wurde am 3. Oktober 1987 im schwedischen Sundsvall geboren.

In ihrer Jugend hatte sie auch großes Talent, um Fußballspielerin zu werden, entschied sich aber 2009 für den Skisport.

Am 10. Januar 2009 gab sie ihr Debüt im Freestyle-Weltcup in Les Contaimes.

Der Durchbruch gelang Holmlund in der Saison 2009/10. Am 21. Dezember 2009 feierte sie in Innichen ihren ersten Weltcup-Sieg. Bei den Olympischen Spielen 2010 wurde sie Sechste.