Eisschnelllauf: Auch Russin Woronina meldet sich für EM ab

Nach ihrem russischen Landsmann Pawel Kulischnikow hat auch Natalja Woronina ihre Teilnahme an den am Freitag beginnenden Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen abgesagt. Die EM-Fünfte des vergangenen Jahres sei erkrankt, meldete das Internetportal rsport.ru. Woronina gilt als große Konkurrentin von Claudia Pechstein auf den langen Strecken. Im Vorjahr hatte sie bei der EM auf beiden Distanzen im Rahmen des Mehrkampfes jeweils zweite Plätze hinter Welt- und Europameisterin Martina Sablikova aus Tschechien belegt. Zuvor war bekannt geworden, dass auch der fünfmalige Sprint-Weltmeister Pawel Kulischnikow nicht in Heerenveen anreisen wird. Der russische Sprint-Star kämpft mit einer Leistenverletzung.