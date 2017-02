später lesen Eisschnelllauf-WM Deutsche Mittelstrecklerinnen nicht in den Top Ten Teilen

Die deutschen Eisschnellläuferinnen sind am Schlusstag der Weltmeisterschaften auf der Olympia-Bahn in Gangneung über 1500 Meter an den Top-10-Plätzen vorbeigeschlittert. Bente Kraus gelang bei ihrem WM-Debüt auf dieser Strecke in 1:59,35 Minuten zwar eine persönliche Bestzeit, doch reichte dies nur Rang 17. "Ein kleiner Schritt", wertete die eigentliche Langstrecklerin aus Berlin ihr Resultat. Eine erneute Enttäuschung erlebten die Inzellerinnen Roxanne Dufter (2:00,46) und Gabi Hirschbichler (2:00,94) auf den Rängen 19 und 21. "Gabi ist mit gutem Potenzial angereist, sie hätte viel stärker sein müssen. Roxanne hat einfach keine Power mehr", urteilte Cheftrainer Jan van Veen. Den zweiten WM-Erfolg in Gangneung sicherte sich Heather Bergsma aus den USA. Nach dem Sieg über 1000 Meter holte sich am Sonntag auch Gold über 1500 Meter. In 1:54,08 Minuten entschied sie das direkte Duell mit der dreimaligen 1500-Meter-Weltmeisterin Ireen Wüst aus den Niederlanden zu ihren Gunsten. Auf den 1500 Metern der Herren holte Favorit KjeldNuijs in 1:44,36 Minuten ebenfalls seinen zweiten Titel und verbuchte bereits das achte WM-Gold für die Niederlande. Deutsche Läufer waren nicht qualifiziert.