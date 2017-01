später lesen Parallel-Slalom Deutsche Snowboarder ohne Podestplatz in Bad Gastein Teilen

Twittern





2017-01-10T20:33+0100 2017-01-10T20:33+0100

Die deutschen Raceboarder müssen im WM-Winter weiter auf das erste Podestresultat warten. Beim unter Flutlicht ausgetragenen Parallel-Slalom in Bad Gastein war für die Starter von Snowboard Germany am Dienstagabend spätestens im Viertelfinale Schluss. Eine Runde vor Alexander Bergmann und Ramona Hofmeister war der Wettkampf für Patrick Bussler beendet. Im Achtelfinale verlor er gegen den späteren Dritten, Andreas Prommegger aus Österreich. Den Sieg sicherte sich Christoph Mick aus Südtirol im Finale vor dem Schweizer Kaspar Flütsch. Bei den Damen gewann Daniela Ulbing aus Österreich vor Michelle Dekker aus den Niederlanden. Dekker hatte sich gegen Hofmeister durchgesetzt. Dritte wurde Ulbings Teamkollegin Sabine Schöffmann. Die WM in der spanischen Sierra Nevada beginnt am 5. März. Bis dahin stehen neben dem Team-Event in Bad Gastein am Mittwoch noch fünf Parallel-Rennen im Kalender.