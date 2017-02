Ihle kam am 2. Dezember 1985 in Chemnitz (ehemals Karl-Marx-Stadt) zur Welt. Er ist der jüngere Bruder des Eisschnellläufers Denny Ihle. weniger

Ihle kam am 2. Dezember 1985 in Chemnitz (ehemals Karl-Marx-Stadt) zur Welt. Er ist der jüngere Bruder des Eisschnellläufers Denny Ihle.

Ihle wurde sieben Mal deutscher Juniorenmeister. Sein Weltcupdebüt gab Ihle in der Saison 2005/06 in Salt Lake City.

2010 qualifizierte sich Ihle erstmals für die Olympischen Winterspiele in Vancouver und erreichte dort den 18. Platz über 500 Meter.

Bei der Sprint-Weltmeisterschaft 2013 in Salt Lake City holte er sich den verlorenen deutschen Rekord von seinem Bruder zurück, und verbesserte ihn einen Tag später nochmal deutlich auf 34,64 s.

Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi wurde Ihle über 500 Meter Achter und holte auf der Distanz über 1000 Meter Platz vier. Im Dezember 2014 gewann Ihle in Berlin über 1000 m sein erstes Weltcuprennen, 2016 wiederholte er diesen Erfolg in Nagano.