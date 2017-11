später lesen Grand Prix der Eiskunstläufer Eistanz-Weltrekorde durch Franzosen Papadakis/Cizeron 2017-11-04T12:35+0100 2017-11-04T12:35+0100

Die zweimaligen Weltmeister Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron (Frankreich) haben beim Grand Prix der Eiskunstläufer zwei Eistanz-Weltrekorde aufgestellt. Durch ihren Kür-Höchstwert von 119,33 Punkten durchbrachen die Europameister in der Gesamtnote die Schallmauer von zuvor unerreichten 200 Punkten und schraubten die Bestmarke auf 200,43 Zähler. Papadakis/Cizeron verbesserten den erst eine Woche alten Gesamt-Weltrekord der kanadischen WM-Champions Tessa Virtue/Scott Moir um 0,57 Punkte. In der Kür hatten die französischen Vizeweltmeister die bisherige Bestmarke von 119,15 Zählern bei der diesjährigen WM in Helsinki selbst aufgestellt.