später lesen Eisschnelllauf EM findet ohne Sprint-Weltmeister Pawel Kulischnikow statt Teilen

Twittern





2017-01-03T10:16+0100 2017-01-03T10:16+0100

Der fünfmalige Eisschnelllauf-Weltmeister Pawel Kulischnikow wird bei der Europameisterschafts-Premiere der Eissprinter vom 6. bis 8. Januar in Heerenveen nicht dabei sein. Der Doppel-Weltmeister im Sprint-Vierkampf von 2015 und 2016 gab am Dienstag eine Leistenverletzung als Grund an. Wegen dieser gesundheitlichen Probleme hatte er bereits auf den Start bei den russischen Meisterschaften kurz vor dem Jahreswechsel verzichten müssen. Die Eissprinter starten im Rahmen des neuen EM-Formats erstmals in den Kampf um kontinentale Titel und Medaillen im Sprint-Vierkampf. Dabei werden die 500 und die 1000 Meter jeweils zweimal gelaufen, die Zeiten in Punktzahlen umgerechnet und addiert.