Eiskunstlauf: Hocke neue Partnerin für Paarlauf-Meister Blommaert

2017-02-13T13:11+0100 2017-02-13T13:11+0100

Einen Monat nach seiner Trennung von der Düsseldorferin Mari Vartmann hat der deutsche Paarlauf-Meister Ruben Blommaert aus Oberstdorf eine neue Partnerin gefunden. Der gebürtige Belgier wird mit der 16 Jahre alten Berlinerin Annika Hocke in den olympischen Winter gehen. Das Duo will abwechselnd in Berlin bei Knut Schubert und in Oberstdorf bei Alexander König trainieren.