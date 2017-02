später lesen Snowboard Hofmeister verpasst Podest-Premiere bei Olympia-Test Teilen

Snowboarderin Ramona Hofmeister ist beim Parallel-Riesenslalom in Pyeongchang auf den vierten Platz gefahren und hat damit das beste Ergebnis ihrer Weltcup-Karriere in dieser Disziplin gefeiert. Die 20-Jährige verpasste beim Test-Event für die Winterspiele 2018 am Sonntag ihr erstes Podium, weil sie im Halbfinale der Olympiasiegerin Patrizia Kummer und im Rennen um Rang drei deren Schweizer Teamkollegin Julie Zogg unterlag. Selina Jörg schied im Viertelfinale aus, für Melanie Hochreiter und Carolin Langenhorst war im Achtelfinale Schluss. Es gewann die Russin Aljona Sawarsina. Bei den Männern schaffte es kein Sportler von Snowboard Germany in die K.o.-Runden. Der Sieg ging an Andreas Prommegger aus Österreich.