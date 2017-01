später lesen Bob Jamanka Dritte auf WM-Bahn am Königssee Teilen

Bob-Europameisterin Mariama Jamanka ist auch auf der WM-Bahn am Königssee auf das Podest gefahren und hat drei Wochen vor den Titelkämpfen ihren Status als Medaillenkandidatin untermauert. Die 26-Jährige vom BRC Thüringen holte beim Weltcup-Rennen am Freitag mit Anschieberin Annika Drazek den dritten Platz und ließ dabei Olympiasiegerin Kaillie Humphries (Kanada) hinter sich. Die US-Pilotinnen Elana Meyers Taylor und Jamie Greubel Poser feierten am Königssee einen amerikanischen Doppelsieg. Rund sechs Zehntel fehlten Jamanka auf die Spitze.