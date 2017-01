später lesen Tour de Ski Nicole Fessel läuft auf Rang sechs - Stina Nilsson siegt Teilen

Nicole Fessel ist bei der dritten Etappe der Tour de Ski der Langläufer auf den sechsten Rang gelaufen. Beim zweiten Etappensieg der Schwedin Stina Nilsson hatte Fessel am Freitag in Oberstdorf im Skiathlon über zweimal 5 Kilometer in beiden Stilarten mit Skiwechsel 8,1 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Zweite wurde überraschend die US-Amerikanerin Jessica Diggins (+ 0,2 Sekunden) vor der bisherigen Gesamtführenden Heidi Weng aus Norwegen (+ 1,5 Sekunden). Nilsson liegt im Gesamtklassement nun vier Sekunden vor Weng. Das deutsche Mannschaftsergebnis rundete Juniorin Sofie Krehl als 16. ab, gleich dahinter kam Stefanie Böhler. Katharina Hennig wurde 19.