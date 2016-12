später lesen Eisschnelllauf Olympiasieger Michel Mulder verpasst WM-Ticket Teilen

500-Meter-Olympiasieger Michel Mulder hat das Ticket zur Einzelstrecken-WM der Eisschnellläufer auf der Olympia-Bahn im südkoreanischen Gagneung verpasst. Der Eissprinter wurde in Heerenveen bei den niederländischen Meisterschaften in 35,23 Sekunden nur Sechster. Den Startplatz für die Weltmeisterschaften Anfang Februar sicherte sich unterdessen sein Zwillingsbruder Ronald als Zweiter in 34,83 Sekunden hinter dem neuen Meister Dai Dai Ntab (34,80).