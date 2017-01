später lesen Paralympics-Siegerin Schaffelhuber holt WM-Gold in Abfahrt Teilen

Die fünfmalige Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber hat dem deutschen Team zum Auftakt der alpinen Ski-WM der Behindertensportler die erste Goldmedaille gesichert. Die 23-jährige Monoski-Fahrerin holte im italienischen Tarvisio am Mittwoch den Titel in der Abfahrt und damit ihr insgesamt sechstes WM-Gold. Die querschnittgelähmte Schaffelhuber verwies ihre Dauerrivalin Claudia Lösch aus Österreich mit einem Vorsprung von 0,23 Sekunden auf Rang zwei. Anna-Lena Forster wurde Vierte. Andrea Rothfuss, Slalom-Paralympics-Siegerin 2014 in Sotschi, sicherte sich in der Abfahrt der stehenden Klasse hinter der Französin Marie Bochet die Silbermedaille. Der querschnittsgelähmte Georg Kreiter, Doppel-Weltmeister von 2015, wurde Siebter.