WM-Rennen abgebrochen: Skeletonpilotin Lölling weiter auf Goldkurs

Nach einem irregulären zweiten Lauf im Schneeregen ist das Rennen bei der Skeleton-Weltmeisterschaft in Königssee abgebrochen worden. Die Ergebnisse des zweiten Durchgangs wurden annulliert. Die WM-Entscheidung an diesem Samstag fällt nun nach drei Wertungsläufen. Europameisterin Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland geht als Führende in die letzten beiden Durchgänge. Die 22-Jährige lag nach dem ersten Lauf in Front. Im zweiten setzte plötzlich Schneeregen ein. Lölling fiel auf Rang drei zurück. Titelverteidigerin Tina Hermann rutschte mit eineinhalb Sekunden Rückstand von Rang zwei auf Platz 15. Die Jury des Weltverbandes IBSF reagierte und brach das Rennen ab. So führt Lölling weiter mit sechs Hundertstelsekunden Vorsprung vor Hermann. Dritte ist die Kanadierin Elisabeth Vathje. Anna Fernstädt aus Berchtesgaden ist vorerst Siebte.