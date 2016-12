später lesen Eisschnelllauf Sprint-Meisterin Dannhauer verzichtet auf Start bei EM Teilen

Cheftrainer Jan van Veen hat fünf deutsche Eisschnellläufer für die Europameisterschaften vom 6. bis 8. Januar in Heerenveen nominiert. Da Sprint-Meisterin Judith Dannhauer aus Erfurt auf eine EM-Teilnahme verzichtet, werden die Inzellerinnen Roxanne Dufter und Gabriele Hirschbichler die deutschen Startplätze einnehmen. Entsprechend der Resultate bei der nationalen Meisterschaft wurden bei den Herren die Brüder Nico und Denny Ihle für die Premiere des Sprint-Vierkampfes bei der EM nominiert. Als einzige Deutsche nimmt die Berlinerin Claudia Pechstein an der EM-Mehrkampf-Konkurrenz teil und erlebt ihre 21. Europameisterschaft. Die deutschen Männer können keinen Startplatz beanspruchen, weil in den bisherigen Weltcup-Rennen kein Athlet sowohl über 1500 als auch über 5000 Meter teilgenommen hatte.