später lesen Skispringen Vogt in Zao mit bestem Ergebnis seit zwei Jahren Teilen

Twittern





2017-01-20T11:06+0100 2017-01-20T11:07+0100

Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt kommt gut einen Monat vor der WM in Lahti immer besser in Form. Die 24-Jährige aus Degenfeld sprang am Freitag im japanischen Zao auf Rang vier und verfehlte ihre erste Podestplatzierung im Weltcup seit zwei Jahren nur knapp. Den Sieg sicherte sich vor heimischem Publikum die Japanerin Yuki Ito. Vogt, die zum fünften Mal in Folge unter die Top 10 kam, hatte nach Sprüngen auf 90,0 und 94,5 Meter mit 208,8 Punkten nur 1,8 Zähler Rückstand auf die drittplatzierte Russin Irina Awwakumowa (201,6). Ito setzte sich bei ihrem zweiten Weltcup-Sieg nach Sprüngen auf 89,5 und 94,0 m mit 213,6 Punkten hauchdünn vor der überraschend starken Italienierin Manuela Malsiner (213,3) durch. Zweitbeste Deutsche war Svenja Würth (Baiersbronn) auf Platz 13 (184,2) vor Katharina Althaus (Oberstdorf) auf Platz 14 (180,2). Althaus war zuletzt in Sapporo als Dritte erstmals auf das Podest gesprungen.