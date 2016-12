später lesen Eisschnelllauf-EM Wüst und Kramer sind die Top-Favoriten Teilen

Der achtmalige Europameister Sven Kramer geht als Top-Favorit in das erste Eisschnelllauf-Ereignis des neuen Jahres. Der Olympiasieger und Rekordweltmeister aus den Niederlanden qualifizierte sich beim nationalen Championat in Heerenveen als Meister über 1500 und 5000 Meter für die Europameisterschaften in einer Woche, die nach dem Verzicht von Warschau vom 6. bis 8. Januar gleichfalls in der heimischen Thialf-Arena ausgetragen werden. Kramer ließ auf der Mittelstrecke in 1:45,82 Minuten überraschend den 1000-Meter-Weltcup-Führenden Kjeld Nuis (1:46,05) hinter sich. Nach Platz eins über 1500 Meter (1:57,19) setzte sich die viermalige Europameisterin Ireen Wüst auch über 3000 Meter in starken 4:02,31 Minuten durch. Über 500 Meter wurde Doppel-Olympiasiegerin Jorien ter Mors in 38,47 Sekunden neue Meisterin.