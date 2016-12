später lesen Skicross Zacher feiert dritten Weltcupsieg Teilen

Twittern







Skicrosserin Heidi Zacher (Lenggries) hat beim Weltcup im italienischen Innichen ihren Vorjahres-Triumph wiederholt und damit ihren dritten Weltcupsieg insgesamt gefeiert. Bei den Männern fuhr nur wenige Minuten später Tim Hronek (Unterwössen) als Zweiter erstmals aufs Podest. Nur der slowenische Weltmeister Filip Slisar verhinderte den ersten deutschen Doppelsieg in der Geschichte des Skicross-Weltcups. Die 28-jährige Zacher, am vergangenen Wochenende bereits Dritte in Montafon, setzte sich im Finale vor Olympiasiegerin Marielle Thompson aus Kanada und deren Teamkollegin Georgia Simmerling durch. Daniela Maier (20/Urach), Dritte beim Weltcup in Val Thorens/Frankreich, komplettierte das starke deutsche Teamergebnis als Fünfte. Tim Hronek war als Sieger seines Halbfinallaufes souverän ins Finale eingezogen. Dort verwies er den Schweizer Alex Fiva und Frankreichs Olympiasieger Jean Frederic Chappuis auf die Plätze drei und vier. Paul Eckert (Samerberg) war im Halbfinale als Dritter hinter Hronek ausgeschieden und belegte nach Platz vier im kleinen Finale nur den achten Rang.