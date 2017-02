Winter-Zeit ist Wintersport-Zeit. MIt unserem Wintersport-Telegramm verpassen Sie keine Entscheidung am Samstag.

+++ Ski alpin +++

Hirscher gibt Grünes Licht

Österreichs Ski-Held Marcel Hirscher ist nach seiner Erkrankung auf dem Weg der Besserung. Der fünfmalige Gesamtweltcupsieger (27) hat am Samstag am Rande der Ski-WM in St. Moritz sogar schon wieder Slalom trainiert. "Die gestrigen Symptome sind nicht mehr vorhanden. Dennoch ist er noch geschwächt", teilte der Österreichische Skiverband mit. Den Freitag hatte Hirscher, in Slalom und Riesenslalom Konkurrent von Felix Neureuther (Partenkirchen), krank im Bett verbracht. Hirscher war in der Schweiz mit dem Traum angetreten, fünf Medaillen zu holen. Der Auftakt verlief für ihn mit Platz 21 im Super-G jedoch enttäuschend. Sowohl in der Kombi als auch mit dem Team, im Riesenslalom und im Slalom gilt ein fitter Hirscher aber als Goldkandidat.

+++ Eisschnelllauf +++

Ihle schrammt über 1000 Meter am Podest vorbei

Sprinter Nico Ihle (Chemnitz) ist bei der Einzelstrecken-WM der Eisschnellläufer auf der Olympiabahn in Gangneung/Südkorea nur knapp an einer weiteren Medaille vorbeigelaufen. Einen Tag nach seinem zweiten Platz über 500 m (34,66 Sekunden) wurde der 31-Jährige am Samstag über 1000 m in 1:08,89 Minuten undankbarer Vierter. Der zweite deutsche Starter Joel Dufter (Inzell/1:09,79) belegte nur den 17. Rang. Gold ging an Kjeld Nuis (1:08,26), der den Niederlanden den sechsten Titel beim Saisonhöhepunkt bescherte. Vincent De Haitre (Kanada/1:08,54) gewann Silber, Kai Verbij (Niederlande/1:08,78) sicherte sich Bronze.

+++ Skispringen +++

Wellinger in Sapporo Vierter - Prevc und Kot siegen gemeinsam

Skispringer Andreas Wellinger präsentiert sich knapp zwei Wochen vor der WM weiter in starker Form. Beim Weltcup in Sapporo wurde der 21-Jährige aus Ruhpolding am Samstag Vierter und verpasste sein sechstes Podest in Serie nur knapp. Den Sieg teilten sich der Pole Maciej Kot und der Slowene Peter Prevc, die nach zwei Sprüngen mit 260,2 Punkten gleichauf lagen.

Wellinger hatte nach 139,0 m im ersten Durchgang noch auf Platz zwei gelegen, rutschte danach aber mit einem schwächeren zweiten Versuch auf 130,0 m und insgesamt 247,5 Punkten noch aus den ersten Drei. Zum drittplatzierten Österreicher Stefan Kraft (257,5 Punkte) fehlten letztlich zehn Zähler.

+++ Eisschnelllauf +++

Pechstein läuft zu WM-Silber, Kraus Achte

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein (Berlin) ist bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Gangneung/Südkorea sensationell zu Silber gelaufen. Elf Tage vor ihrem 45. Geburtstag musste sich Pechstein am Samstag über 5000 m in 6:53,93 Minuten nur Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Martina Sablikova (Tschechien/6:52,38) geschlagen geben, die ihren neunten WM-Titel nacheinander über diese Distanz gewann. Bronze ging an Ivanie Blondin (Kanada/6:57,14). Bente Kraus (Berlin) belegte als zweite deutsche Starterin in 7:00,62 Minuten den achten Rang. "Es ist für mich wie Gold. Einfach ein Traum ", sagte Pechstein dem niederländischen TV-Sender NOS.

+++ Biathlon +++

Dopingverdacht gegen Russin: Coach erklärt Nichtstart mit "Taktik"

Der russische Biathlon-Damencoach Alexander Kasperowitsch hat eine eigentümliche Erklärung für den Nichtstart der unter Dopingverdacht stehenden Jekaterina Glasyrina gefunden. "Das war eine taktische Entscheidung, sie hat sich nicht wohl gefühlt", sagte Kasperowitsch dem russischen Sender R-Sport. Kein Wort verlor der Trainer über die vorläufige Sperre wegen Dopingverdachts. Glasyrina war am Freitag kurz vor dem Start des Sprints vom Weltverband IBU aus diesem Grund vorläufig gesperrt worden. Die 29-Jährige stehe nach Informationen aus dem McLaren-Report unter dem Verdacht, Dopingvergehen begangen zu haben, teilte die IBU mit.

+++ Ski alpin +++

Ski-WM: DSV nominiert Hilzinger und Wiesler nach

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat die Technikerinnen Maren Wiesler (Münstertal) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) für die alpine Ski-WM in St. Moritz nachnominiert. Damit wird der DSV in der Schweiz von insgesamt 14 Athleten vertreten (jeweils sieben Frauen und sieben Männer). "Die beiden haben sich von denen, die zur Auswahl standen, zuletzt am besten präsentiert", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier: "Man muss zeigen, dass sich etwas entwickelt und wir nicht nur Vicky Rebensburg haben."

+++ Nordische Kombination +++

Watanabe nutzt Abwesenheit von Rydzek und Frenzel zum Sieg

In Abwesenheit der Topstars Johannes Rydzek, Eric Frenzel und Fabian Rießle ist die eindrucksvolle Erfolgsserie der deutschen Kombinierer nach 18 Einzel-Siegen in Folge gerissen. Beim zweiten Weltcup im japanischen Sapporo gewannn am Samstag Lokalmatador Akito Watabe und krönte sich damit zum ersten nicht-deutschen Saisonsieger. Bester DSV-Athlet war Manuel Faißt (Baiersbronn/+12,3 Sekunden), der als Dritter seine zweite Podestplatzierung im Weltcup verbuchte.

Vortagessieger Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/+1:42,3 Minuten) kam diesmal auf Rang 13. Knapp davor stellte Youngster Terence Weber (Geyer) als Elfter sein bestes Weltcup-Resultat ein, Jakob Lange (Kiefersfelden/+2:49,1) belegte nach Platz vier im ersten Rennen diesmal nur Rang 22.

