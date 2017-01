Die legendäre Abfahrt in Kitzbühel, das Comeback von Lindsey Vonn, Biathlon, Skispringen und vieles mehr. Wintersport-Fans kommen an diesem Samstag voll auf ihre Kosten. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ Skispringen +++

DSV-Adler mit Überraschungssieg

Die deutschen Skispringer haben im polnischen Zakopane für eine Überraschung gesorgt und den Teamwettbewerb gewonnen. In Abwesenheit des pausierenden Weltmeisters Severin Freund setzte sich das DSV-Quartett Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Richard Freitag am Samstag gegen die Favoriten aus Polen und Slowenien durch und gewann erstmals in diesem Winter einen Teamwettkampf. Schlussspringer Freitag rettete im letzten von insgesamt acht Durchgängen den Vorsprung gegen den polnischen Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch und machte den ersten Teamsieg seit über einem Jahr perfekt.

Knapp fünf Wochen vor der WM im finnischen Lahti unterstrich das Quartett von Bundestrainer Werner Schuster damit seine Ambitionen auf eine Medaille beim Saisonhöhepunkt. Beim ersten Teamwettbewerb in Klingenthal wurden die Deutschen noch Zweiter hinter Polen. In der kommenden Woche in Willingen soll Weltmeister Freund zurückkehren.

+++ Curling +++

Vorrunden-Aus für deutsche Herren bei German Masters

Das deutsche Curling-Nationalteam um Skip Alexander Baumann ist bei den German Masters in Hamburg nach der Vorrunde ausgeschieden. Am Samstag verlor die Auswahl des DCV das entscheidende Gruppenspiel gegen Schottland mit 5:7. Nach einem souveränen Sieg zum Auftakt und den folgenden zwei Niederlagen verpasste das Baumann-Team das Weiterkommen. "Die einfachen Steine sind halt nicht gekommen. So etwas passiert eben", sagte Baumann nach der Partie.

+++ Skispringen +++

Deutsche Adler nach erstem Durchgang auf Rang zwei

Die deutschen Skispringer dürfen sich beim Teamwettbewerb im polnischen Zakopane Hoffnungen auf den Sieg machen. In der Besetzung Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Richard Freitag liegt das DSV-Quartett nach dem ersten Durchgang am Samstagnachmittag auf Rang zwei. Die größte Weite für die Deutschen erzielte Schlussspringer Freitag mit 131,5 Metern. Weiter verzichten muss Bundestrainer Werner Schuster auf seinen Weltmeister Severin Freund, der nach der Vierschanzentournee eine Pause einlegt und erst kommende Woche in Willingen zurückkehren soll.

Die Führung nach dem ersten Sprung übernahm das Team aus Slowenien. Gesamtweltcupsieger Peter Prevc sprang auf 137,5 Meter und landete damit den weitesten Sprung des ersten Durchgangs.

+++ Biathlon +++

Fotofinish! Deutsche Staffel siegt in Antholz

Die deutschen Biathleten haben dank Simon Schempp den ersten Staffelsieg seit knapp zwei Jahren gefeiert. Durch den famosen Schlussspurt des 28-Jährigen setzte sich die Formation mit Erik Lesser (Frankenhain/2 Nachlader), Benedikt Doll (Breitnau/3), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/1) und Schempp (Uhingen/1) beim Weltcup in Antholz im Fotofinish mit einer Zehntelsekunde Vorsprung vor Weltmeister Norwegen durch. Rang drei ging an Olympiasieger Russland (+33,6).

Ihren zuvor letzten Staffelsieg hatten die Deutschen am 14. März 2015 bei der WM im finnischen Kontiolahti gefeiert. Zweimal waren sie in diesem Winter bereits auf den dritten Platz gelaufen - die WM in Hochfilzen (9. bis 19 Februar) wäre zudem der perfekte Ort, um die hervorragende Bilanz mit einer Medaille zu veredeln.

+++ Nordische Kombination +++

Rydzek siegt vor Rießle – Frenzel verteidigt Gelbes Trikot

Weltmeister Johannes Rydzek hat den Weltcup der Nordischen Kombinierer im französischen Chaux-Neuve gewonnen und den Sieg-Hattrick von Eric Frenzel verhindert. Der Oberstdorfer kam am Samstag nach einem Sprung und dem Zehn-Kilometer-Lauf in 23:01,7 Minuten ins Ziel und verwies seinen Teamkollegen Fabian Rießle mit 2,8 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde mit 5,7 Sekunden Rückstand der Japaner Akito Watabe. Frenzel verteidigte mit Platz vier die Gesamt-Führung vor Rydzek. Björn Kircheisen wurde Fünfter.

Mit dem Erfolg setzten die Deutschen ihren Siegeszug fort. Sie gewannen in diesem Winter alle Einzelweltcups.

+++ Langlauf +++

Björgen meldet sich eindrucksvoll zurück

Norwegens Skilanglauf-Königin Marit Björgen hat sich mit einem eindrucksvollen Sieg zurückgemeldet und rund einen Monat vor dem Beginn der WM im finnischen Lahti ihre Titelansprüche unterstrichen. Im schwedischen Ulricehamn setzte sich die 36 Jahre alte Rekordweltmeisterin über 10 km im freien Stil mit 10,7 Sekunden Vorsprung auf die Finnin Krista Parmakoski durch und feierte ihren 104. Weltcupsieg.

Bei den Männern siegte über 15 km der Kanadier Alex Harvey mit 6,0 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Martin Johnsrud Sundby, der seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Florian Notz (Röhmerstein) kam mit 50 Sekunden Rückstand auf den Sieger auf Platz 18 und war damit einziger DSV-Läufer in den Punkte-Rängen.

+++ Bob +++

Lochner/Rasp holen ersten Weltcupsieg ihrer Karriere

Johannes Lochner und Christian Rasp haben im Zweierbob den ersten Weltcupsieg in ihrer Karriere eingefahren und zugleich den dominierenden Francesco Friedrich bezwungen. Der Welt- und Europameister kam am Samstag mit Anschieber Martin Grothkopp auf der 1962 Meter langen Natureisbahn in St. Moritz mit 0,28 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Selbst Start- und Saisonbestzeit im zweiten Lauf reichte für den dreimaligen Weltmeister Friedrich nicht, um Lochner noch abzufangen. Dritter wurde der Amerikaner Steven Holcomb vor Nico Walther, der mit Eric Franke fuhr.

+++ Nordische Kombination +++

Frenzel Dritter nach dem Springen

Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) hat beim Kombinations-Weltcup im französischen Chaux-Neuve noch alle Chancen auf seinen siebten Saisonsieg. Der 28 Jahre alte Sachse liegt nach einem Sprung auf 109,5 m zur Halbzeit auf Platz drei und geht mit 53 Sekunden Rückstand auf Norwegens Toptalent Jarl Magnus Riiber in den abschließenden 10-km-Langlauf ab 15.30 Uhr. Riiber sprang 112,0 m, ist aber derzeit in der Loipe klar schlechter als Frenzel.

Ebenfalls eine starke Ausgangsposition hat Team-Weltmeister Fabian Rießle (Breitnau) als Sechster (+1:01 Minuten). Terence Weber (Geyer) hat als Neunter 1:08 Minuten Rückstand auf Riiber, dürfte diese Position aber kaum halten können. Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) als Elfter (+1:09) und Johannes Rydzek (Oberstdorf) als Zwölfter (+1:15) können gemeinsam auf die Verfolgung gehen.

+++ Biathlon +++

Horchler überrascht – Dahlmeier Zweite

Biathletin Nadine Horchler (Willingen) hat in Antholz sensationell den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere gefeiert. Die 30-Jährige setzte sich im Massenstart über 12,5 km vor der Gesamtweltcup-Führenden Laura Dahlmeier (Partenkirchen/+3,1 Sekunden) und der Tschechin Gabriela Koukalova (+8,0) durch. Horchler ergatterte damit das letzte freie Ticket für die WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar).

+++ Ski alpin +++

Kein Deutscher in den Top Ten bei Paris-Sieg

Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Abfahrt von Kitzbühel einen Top-Ten-Platz verpasst. Beim Sieg des Südtirolers Dominik Paris kam Andreas Sander am Samstag mit 1,34 Sekunden Rückstand auf den 13. Rang. Josef Ferstl machte 24 Stunden nach seinem guten achten Platz im Super-G einen groben Fahrfehler und verpasste auf Rang 34 weitere Weltcup-Punkte. Thomas Dreßen und Dominik Schwaiger schieden aus. Paris feierte indes nach 2013 seinen zweiten Erfolg auf der Streif. Er verwies die überraschend starken Franzosen Valentin Giraud Moine (+0,21 Sekunden) und Johan Clarey (+0,33) auf die Plätze zwei und drei.

+++ Bob +++

Jamanka wird Vierte in St. Moritz

Nur eine Woche nach ihrem überraschenden Europameisterschaftstitel ist Bobpilotin Mariama Jamanka beim Weltcup in St. Moritz auf Rang vier gefahren. Mit Anschieberin Annika Drazek verbesserte die gebürtige Berlinerin im zweiten Lauf am Samstag zwischenzeitlich sogar den Startrekord auf 5,44 Sekunden und die Saisonbestzeit. Doch die Nordamerikanerinnen überboten die Bestmarken jeweils. Den Sieg sicherte sich Elana Meyers Taylor aus den USA mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung vor der kanadischen Olympiasiegerin Kaillie Humphries, die den Startrekord auf 5,43 Sekunden drückte. Dritte wurde US-Pilotin Jamie Greubel Poser. Die Erfurterin Christin Senkel und Franziska Bertels kamen auf Rang sieben.

+++ Ski alpin +++

Rebensburg bei Vonns Sieg Dritte

Viktoria Rebensburg hat zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften beim überraschenden Sieg von Lindsey Vonn Rang drei in der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen erreicht. Auf die Amerikanerin fehlten der besten deutschen Skirennfahrerin am Samstag 0,48 Sekunden. Lara Gut aus der Schweiz war 0,15 Sekunden langsamer als Vonn und lag damit nach 30 gestarteten Fahrerinnen auf Rang zwei. Für Vonn war es im zweiten Rennen nach ihrer fast einjährigen Verletzungspause der 77. Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Zum Rekord von Ingemar Stenmark fehlen ihr nun noch neun Erfolge. Für Rebensburg war es das zweite Podestresultat im WM-Winter.

+++ Skispringen +++

Althaus in Zao Fünfte bei Ito-Sieg

Skispringerin Katharina Althaus hat ihre zweite Podestplatzierung im Weltcup knapp verpasst. Die 20-Jährige aus Oberstdorf sprang am Samstag im japanischen Zao auf Rang fünf. Zweitbeste Deutsche war Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) auf Platz sieben. Den Sieg sicherte sich vor heimischem Publikum wie schon am Vortag die Japanerin Yuki Ito. Althaus hatte nach Sprüngen auf 92,0 und 96,0 m mit 213,3 Punkten 7,8 Zähler Rückstand auf die Drittplatzierte Norwegerin Maren Lundby. Ito setzte sich bei ihrem dritten Weltcup-Sieg nach Sprüngen auf 100,0 und 94,5 m mit 226,2 Punkten knapp vor Japans Topstar Sara Takanashi durch, die weiter auf ihren 50. Weltcup-Sieg warten muss. Drittbeste Deutsche war Svenja Würth (Baiersbronn) auf Platz 13.

